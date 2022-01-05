Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 10:11
10:05
Экономика
Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году
09:59
Политика
Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США
09:58
Происшествия
Правоохранители Казахстана не выявили фактов мародерства во время протестов в Актау
09:58
Общество
Диетолог Королева рекомендовала есть гречку без соли для быстрого похудения
09:56
Весь мир
Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене
09:51
Экономика
Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара
09:51
Общество
Употребление жареных и соленых продуктов способствует развитию рака
09:46
Происшествия
Огонь охватил один из производственных цехов в Екатеринбурге
09:46
Армия
МИД Германии оценил заявление ядерной «пятерки» о предотвращении гонки вооружений
09:40
Общество
Военкор Сладков: «Художники, приезжайте на войну…»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Евросоюз отказался быть нейтральной стороной в переговорах США и НАТО с РФ по безопасности

Политика
Евросоюз отказался быть нейтральной стороной в переговорах США и НАТО с РФ по безопасности
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 5 января. Евросоюз не может занять нейтралитет в рамках переговоров США и НАТО с Россией по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Евросоюзе отреагировали на опубликованные Москвой проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Боррель объяснил свою позицию в этом вопросе.

«Не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах», — цитирует Financial Times дипломата.

МИД России в конце декабря прошлого года передал американской стороне проекты соглашений о предоставлении гарантий безопасности. В соответствии с документами, Москва настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евросоюз отказался быть нейтральной стороной в переговорах США и НАТО с РФ по безопасности
сша евросоюз нато боррель
Комментировать