Евросоюз отказался быть нейтральной стороной в переговорах США и НАТО с РФ по безопасности

Брюссель, 5 января. Евросоюз не может занять нейтралитет в рамках переговоров США и НАТО с Россией по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Евросоюзе отреагировали на опубликованные Москвой проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Боррель объяснил свою позицию в этом вопросе.

«Не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах», — цитирует Financial Times дипломата.

МИД России в конце декабря прошлого года передал американской стороне проекты соглашений о предоставлении гарантий безопасности. В соответствии с документами, Москва настаивает на отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.