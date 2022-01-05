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Милославская и Левиева сыграли в новом триллере от Netflix «С холода»

Общество
Милославская и Левиева сыграли в новом триллере от Netflix «С холода»
instagram.com  /  milostasii

Москва, 5 января. Стриминг-сервис Netflix готовится представить сериал «С холода» о русской шпионке. Актрисы Стася Милославская и Маргарита Левиева появились в первом трейлере боевика.

Сериал «С холода» сосредоточится на истории о бывшей шпионке, которая одновременно пытается заботиться о дочери и охотиться на своего врага. Режиссером проекта выступила Эми Каан Манн, ответственная за постановку некоторых эпизодов «Карточного домика». Netflix решил доверить главные женские роли российским актрисам: в сериале сыграли Алена Хмельницкая, Маргарита Левиева и Стася Милославская. Артистка поделилась впечатлениями в Instagram.

«Когда тебя не приглашают в русские проекты для Netflix — приходится действовать иначе. Мама, ты погляди, где я!» — заявила Милославская.

Милославская и Левиева сыграли в новом триллере от Netflix «С холода»
Prt Scr instagram.com / @milostasii

Netflix также поделился успехами блокбастера «Майор Гром: Чумной доктор» на стриминг-платформе. Картина оказалась на 20-м месте в списке самых просматриваемых проектов сервиса.

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netflix Милославская левиева
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