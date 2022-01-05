Финансист Воронкова посоветовала добавить к валютной корзине швейцарский франк

Москва, 5 января. Иностранные валюты все также сохраняют статус наиболее ликвидных финансовых инструментов. На это в беседе с агентством «Прайм» указала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Однако на фоне повышенной неопределенности с валютными курсами стоит задуматься о диверсификации таких вложений, считает эксперт. Это становится особенно актуальным в условиях пандемии, которая имеет как национальный, так и глобальный масштаб, когда для курсов характерна волатильность и нестабильность.

«В этих условиях россиянам следует менять свои консервативные валютные пристрастия, задумываться о расширении диверсификации своих вложений в иностранные валюты и рассчитывать на доходность в большей степени на среднесрочном временном отрезке», — отметила Воронкова.

Если составить валютную корзину российского домохозяйства из трех валют, то, по мнению финансиста, наряду с традиционным дуэтом «доллар-евро» туда может быть включен швейцарский франк.

«Швейцарский франк долгие годы рассматривается инвесторами как валютное убежище, для которого не характерны бурные колебания, поскольку он базируется на стабильной экономике, что формирует его относительно независимую курсовую динамику, обеспечивающую практически самую высокую устойчивость франка к доллару среди мировых валют», — подчеркнула специалист.

Курс доллара продолжит рост из-за ужесточения политики мировых регуляторов и глобальной инфляции, спрогнозировал ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников