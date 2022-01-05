«Краснодар» уволил Гончаренко и его помощников

Краснодар, 5 января. ФК «Краснодар» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. О расторжении контракта стало известно утром 5 января.

Также клуб отправил в отставку двоих его заместителей — Александра Ермаковича и Василия Березуцкого.

«Краснодар» расторг контракт с Виктором Ганчаренко.



Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. pic.twitter.com/JxpF7rOhGi — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 5, 2022

Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона-2022/2023 года. В сентябре 2021-го он был оштрафован на 250 тысяч рублей за агрессивное поведение во время матча с «Ахматом», а также дисквалифицирован на три игры РПЛ.