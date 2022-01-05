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«Краснодар» уволил Гончаренко и его помощников

  /   Обновлено: 05 января 2022 09:27
Спорт
«Краснодар» уволил Гончаренко и его помощников
wikipedia.org  /  Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Краснодар, 5 января. ФК «Краснодар» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. О расторжении контракта стало известно утром 5 января.

Также клуб отправил в отставку двоих его заместителей — Александра Ермаковича и Василия Березуцкого.

Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до конца сезона-2022/2023 года. В сентябре 2021-го он был оштрафован на 250 тысяч рублей за агрессивное поведение во время матча с «Ахматом», а также дисквалифицирован на три игры РПЛ.

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