Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 10:11
10:05
Экономика
Экономист Баженов спрогнозировал динамику топливных цен в 2022 году
09:59
Политика
Трамп передумал выступать перед журналистами по случаю годовщины штурма Капитолия США
09:58
Происшествия
Правоохранители Казахстана не выявили фактов мародерства во время протестов в Актау
09:58
Общество
Диетолог Королева рекомендовала есть гречку без соли для быстрого похудения
09:56
Весь мир
Главы МИД Ирана и Израиля устроили перепалку в Twitter на фоне переговоров по СВПД в Вене
09:51
Экономика
Торги на Московской бирже стартовали с понижения курса доллара
09:51
Общество
Употребление жареных и соленых продуктов способствует развитию рака
09:46
Происшествия
Огонь охватил один из производственных цехов в Екатеринбурге
09:46
Армия
МИД Германии оценил заявление ядерной «пятерки» о предотвращении гонки вооружений
09:40
Общество
Военкор Сладков: «Художники, приезжайте на войну…»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия восстановит нефтедобычу на 85% от уровня максимальных ограничений ОПЕК+

Экономика
Россия восстановит нефтедобычу на 85% от уровня максимальных ограничений ОПЕК+
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 января. Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85% от уровня максимальных ограничений, установленных в мае-июне 2020 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

Во вторник, 4 января, страны — члены альянса договорились в следующем месяце вновь нарастить объемы на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, российская сторона восстановит 1,7 млн баррелей в сутки от добычи 2 млн баррелей, которые были установлены ранее, добавил замглавы правительства в эфире телеканала «Россия-24».

В целом на нефтяном рынке присутствует неопределенность из-за распространения нового штамма «Омикрон». Однако ситуация в мире не приводит к снижению спроса на черное золото. На этом фоне участники сделки ОПЕК+ пришли к выводу, что необходимо исполнять обязательства, взятые в рамках повышения добычи, заключил вице-премьер Новак.

Технический комитет ОПЕК+ ранее сообщил, что профицит на нефтяном рынке в текущем году составит 1,4 млн баррелей в сутки. При этом не исключен рост значения до 1,8 млн баррелей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия восстановит нефтедобычу на 85% от уровня максимальных ограничений ОПЕК+
нефть новак добыча нефти ОПЕК+ рынок нефти
Комментировать