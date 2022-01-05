Россия восстановит нефтедобычу на 85% от уровня максимальных ограничений ОПЕК+

Москва, 5 января. Россия в рамках сделки ОПЕК+ к февралю восстановит добычу нефти на 85% от уровня максимальных ограничений, установленных в мае-июне 2020 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

Во вторник, 4 января, страны — члены альянса договорились в следующем месяце вновь нарастить объемы на плановые 400 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, российская сторона восстановит 1,7 млн баррелей в сутки от добычи 2 млн баррелей, которые были установлены ранее, добавил замглавы правительства в эфире телеканала «Россия-24».

В целом на нефтяном рынке присутствует неопределенность из-за распространения нового штамма «Омикрон». Однако ситуация в мире не приводит к снижению спроса на черное золото. На этом фоне участники сделки ОПЕК+ пришли к выводу, что необходимо исполнять обязательства, взятые в рамках повышения добычи, заключил вице-премьер Новак.

Технический комитет ОПЕК+ ранее сообщил, что профицит на нефтяном рынке в текущем году составит 1,4 млн баррелей в сутки. При этом не исключен рост значения до 1,8 млн баррелей.