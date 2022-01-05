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Минобороны Японии: выпущенная в КНДР ракета могла преодолеть около 500 километров

Армия
Минобороны Японии: выпущенная в КНДР ракета могла преодолеть около 500 километров
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Токио, 5 января. Баллистическая ракета КНДР, которая, предположительно, была выпущена утром среды, могла пролететь примерно 500 километров, заявил глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси.

Отметим, что в 02:13 (по московскому времени) японская береговая охрана распространила сообщение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Информация об ущербе морским и воздушным судам в Японии не поступала.

«Мы предполагаем, что в случае запуска баллистической ракеты по обычной траектории, она пролетела около 500 километров», — заявил Нобуо Киси.

Ранее телеканал RT сообщал, что выпущенный КНДР боеприпас упал в Японском море. В Южной Корее заявили, что Сеул и Пхеньян должны изыскать возможности для улучшения двустороннего диалога и восстановления отношений.

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