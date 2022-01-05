МВД Казахстана: полиция задержала более 200 человек в ходе акций протеста

Алма-Ата, 5 января. Агрессивно настроенные демонстранты нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление законным действиям сотрудников правоохранительных органов Казахстана в ночь на 5 января.

По данным МВД, было задержано более 200 человек. Полиции пришлось применить спецтехнику и светошумовые гранаты для подавления протестов. В ходе столкновений пострадали почти 100 сотрудников правоохранительных органов.

«Несмотря на предупреждения местных исполнительных органов и прокуратуры, граждане поддались на провокационные призывы и стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности населения», — сообщили в МВД.

Особо агрессивно были настроены митингующие в Алма-Ате. Там группа демонстрантов попыталась прорваться к администрации города, однако силовики пресекли попытку захвата правительственного здания, после чего протест пошел на убыль.