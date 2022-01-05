Около 100 полицейских пострадали при разгоне незаконных акций протеста в Казахстане

Нур-Султан, 5 января. Правоохранительные органы Казахстана в ночь на 5 января противостояли протестующим, которые в агрессивной форме выражали свое недовольство внутренней политикой властей.

МВД сообщило, что во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили 95 правоохранителей. Пострадали также полицейские автомобили. В ходе протестов 37 служебных машин были сожжены или повреждены.

Наибольшую активность митингующие проявили в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. В этих городах предпринимались попытки захвата правительственных зданий. Однако реакция полицейских помогла предотвратить противоправные действия.

Правоохранительные органы применили светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Также для подавления протестов силовики использовали бронетехнику.