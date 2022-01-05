Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 08:41
08:26
Происшествия
МВД Казахстана: полиция задержала более 200 человек в ходе акций протеста
08:16
Общество
Около 100 полицейских пострадали при разгоне незаконных акций протеста в Казахстане
08:03
Общество
Коммунальщики Алма-Аты убирают город после массовых беспорядков
08:00
Весь мир
Индия и Россия договорились о сотрудничестве в Центральной Азии
08:00
Политика
Публицист Чаусов: почему экс-глава НАТО призывает Альянс отказаться от переговоров с Россией
07:48
Происшествия
Правоохранители Казахстана задержали главу газоперерабатывающего завода в Жанаозене
07:43
Общество
Токаев заявил о необходимости реформ в газовой сфере
07:32
Общество
Кардиохирург Бокерия определил местонахождение человеческой души
07:29
Общество
Петербуржцы застряли в многочасовом заторе по дороге в «Охта парк»
07:16
Общество
Глава Казахстана Токаев заявил о стабилизации обстановки в стране после введения режима ЧП
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Около 100 полицейских пострадали при разгоне незаконных акций протеста в Казахстане

Общество
Около 100 полицейских пострадали при разгоне незаконных акций протеста в Казахстане
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нур-Султан, 5 января. Правоохранительные органы Казахстана в ночь на 5 января противостояли протестующим, которые в агрессивной форме выражали свое недовольство внутренней политикой властей.

МВД сообщило, что во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили 95 правоохранителей. Пострадали также полицейские автомобили. В ходе протестов 37 служебных машин были сожжены или повреждены.

Наибольшую активность митингующие проявили в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. В этих городах предпринимались попытки захвата правительственных зданий. Однако реакция полицейских помогла предотвратить противоправные действия.

Правоохранительные органы применили светошумовые гранаты для разгона демонстрантов. Также для подавления протестов силовики использовали бронетехнику.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Около 100 полицейских пострадали при разгоне незаконных акций протеста в Казахстане
Казахстан мвд полиция протесты
Комментировать