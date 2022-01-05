Коммунальщики Алма-Аты убирают город после массовых беспорядков

Алма-Ата, 5 января. Сотрудники коммунальных служб Алма-Аты приступили к уборке города после народных волнений. С площади вывозят разбитую и сгоревшую технику.

Ночью в центре города прошли несанкционированные протестные акции, в ходе которых митингующие сталкивались с правоохранительными органами. В ходе стычек стражи порядка применили специальные средства подавления в виде слезоточивого газа и светошумовых гранат.

В результате потасовок несколько полицейских машин получили механические повреждения и сгорели. На данный момент бронированная спецтехника огородила площадь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка на территории Алма-Аты и Мангистауской области стабилизировалась. Причиной этому глава государства считает введенный режим ЧП.