Правоохранители Казахстана задержали главу газоперерабатывающего завода в Жанаозене

Жанаозен, 5 января. Директор газоперерабатывающего завода задержан в городе Жанаозен Мангистауской области. Его подозревают в беспричинном увеличении цен на топливо, пишет Zakon.kz.

Согласно информации новостного портала, кроме главы газоперерабатывающего завода был задержан руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Агентство по финансовому мониторингу организовало досудебное расследование.

Народные волнения начались в Мангистауской области в первые дни января. Жители Жанаозена и Актау вышли на улицы с требованием снизить цены на сжиженный газ. Позже к протестующим присоединились граждане Алма-Аты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на фоне обострившейся ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области. На данный момент глава республики заявил о стабилизации обстановки после акций протеста.