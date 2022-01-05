Токаев заявил о необходимости реформ в газовой сфере

Нур-султан, 5 января. Газодобывающая сфера Казахстана нуждается в реформах и изменениях. Такое мнение выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с этим национальный лидер указал, что проводить реформы необходимо постепенно и обдуманно, так как это может повлечь серьезные последствия. Токаев заметил, что длительное снижение тарифов невозможно, так как государство будет нести убытки.

«Важно понимать, что постоянно продавать себе в убыток никто не будет. Страна может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа. Поэтому без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», — сообщил президент.

Ранее Токаев сообщил о стабилизации обстановки в Алма-Ате и Мангистауской области. Причиной улучшения ситуации национальный лидер называет введенный режим чрезвычайного положения.