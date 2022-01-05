Глава Казахстана Токаев заявил о стабилизации обстановки в стране после введения режима ЧП

Алма-Ата, 5 января. Ситуация в Алма-Ате и Мангистауской области после стихийных акций протеста стабилизировалась. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства ранее объявил о введении режима ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области. После этого протесты начали стихать, а сейчас и вовсе сошли на нет. Правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль и проводят поиски зачинщиков беспорядков.

Президент призывал граждан проявить благоразумие и отказаться от деструктивных действий. Он также отмечал, что власть не прогнется под натиском провокаторов, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

В итоге активная группа протестующих в Алма-Ате попыталась прорываться к зданию городской администрации. Однако полицейские отогнали демонстрантов, после чего протесты начали утихать.