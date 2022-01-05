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Bloomberg: Европа из-за морозов может остаться без газа через два месяца

Экономика
Bloomberg: Европа из-за морозов может остаться без газа через два месяца
2qm.ru  /  Борис Гришин

Вашингтон, 5 января. Страны Европы рискуют остаться без голубого топлива в хранилищах в ближайшие несколько месяцев. Такое мнение выразили авторы издания Bloomberg.

Свою позицию обозреватели обосновывают низкими запасами голубого топлива и холодным зимним периодом. Также причиной дефицита газа является упадок выработки энергоресурсов из-за нестабильности ветроэнергетики и солнечной энергетики.

«Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — указали в статье.

Ранее старший аналитический сотрудник BCS Global Markets Рональд Смит сообщил, что немедленный ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» и наращивание транзита голубого топлива могли бы позитивно сказаться на спотовой цене на газ в Европе. Он также считает что работа «СП-2» не отразится на балансе спроса и предложения.

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