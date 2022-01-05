Юрист Савельев: публикация фото на фоне военных объектов может грозить уголовным делом

Москва, 5 января. Публикация некоторых фотографий может обернуться дисциплинарной или уголовной ответственностью. Что нельзя размещать в Сети, рассказал юрист Сергей Савельев.

Госслужащим запрещено делать фотографии, которые порочат их честь и достоинство. За такой контент сотруднику грозит увольнение. Работникам органов внутренних дел и военнослужащим нельзя делать кадры с алкоголем или в непристойном виде, пишет «Прайм».

«Запрещено делать фотографии, которые могут повлечь за собой распространение сведений, охраняемых Законом. За такие фотографии люди могут быть привлечены к уголовной ответственности. Запрещается публиковать свои фотографии на фоне или в самих объектах, информация о которых составляет государственную тайну, например, фотографии на военных объектах», — указал юрист.

Публикация какого-либо медиаконтента может быть потенциально опасна для пользователей. В попытках наживы мошенники ухитряются выведать личные данные россиян и похитить деньги. В 2021 году стране был нанесен ущерб в 90 млрд рублей от киберпреступлений.