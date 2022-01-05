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Правительство ЯНАО возложило на коммунальщиков мониторинг экологической обстановки

  /   Обновлено: 05 января 2022 06:11
Общество
Правительство ЯНАО возложило на коммунальщиков мониторинг экологической обстановки
89.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по ЯНАО

Салехард, 5 января. Коммунальные службы в Ямало-Ненецком автономном округе будут отслеживать экологическую обстановку в регионе. Такое решение принял окружной департамент природно-ресурсного регулирования.

Специалисты ЖКС региона уже прошли специальное профильное обучение по новой специальности. Решение было принято с единственной целью — не допустить экологических угроз в регионе, передает «Ямал-Медиа».

«Относительно эксклюзивной является тема углеродной нейтральности. У нас в разделе экологического мониторинга есть разделы, посвященные парниковым газам. Это будет работа в том числе и по этому направлению», — указали в ведомстве.

Недавно руководство российской компании «Газпром нефть» решило запустить нефтедобывающую инфраструктуру на Песцовом и Ен-Яхинском месторождениях. Предприятие рассчитывает на добычу более чем 6,3 млн тонн в течение 2022 года.

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экология янао жкс
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