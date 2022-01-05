Замглавы администрации президента Казахстана получил должность в руководстве спецслужб

Нур-султан, 5 января. Заместитель руководителя администрации президента Казахстана Мурат Нуртлеу получил должность первого заместителя главы комитета национальной безопасности республики. Соответствующий указ подписал национальный лидер страны Касым-Жомарт Токаев.

Нуртлеу получил новую должность в рамках перестановок в правительстве страны, которые произошли на фоне массовых народных волнений в республике. Причиной несанкционированных митингов стало решение властей повысить тарифы на газ для населения.

«Указом главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан», — сообщили представители президента страны.

Ранее Токаев указом распустил правительство Казахстана. Согласно тексту документа, национальный лидер назначил бывшего заместителя главы кабмина врио премьер-министра республики.