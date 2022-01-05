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Силы международной коалиции во главе с США нанесли удар в восточной части Сирии

Армия
Силы международной коалиции во главе с США нанесли удар в восточной части Сирии
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Вашингтон, 5 января. Военнослужащие международной коалиции, которую возглавляют США, нанесли удар по неназванным позициям на востоке САР. Об этом сообщила пресс-служба военного блока.

Обстрел был нанесен по позициям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Представители коалиции уточнили, что неназванная огневая точка представляла угрозу военному объекту блока.

«Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база — прим. ФАН) в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы», — сообщила пресс-служба.

В сообщении не уточняется, кому именно принадлежал объект, по которому был нанесен удар. Правительство САР и российские дипломаты неоднократно акцентировали внимание на незаконности пребывания американского контингента в Сирии.

Недавно в распоряжении американского издания New York Times оказались секретные документы Пентагона, касающиеся военной операции США в Сирии. Согласно бумагам, авиация Соединенных Штатов игнорировала разведданные и наносила удары по мирному населению.

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Сирия сша обстрел
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