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Глава администрации Алма-Аты заявил о стабилизации обстановки в городе после протестов

Общество
Глава администрации Алма-Аты заявил о стабилизации обстановки в городе после протестов
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 5 января. Ситуация в Алма-Ате взята под контроль силовых структур. Сейчас правоохранительные органы разыскивают провокаторов, которые организовали несанкционированные протесты. Об этом заявил глава городской администрации Бахытжан Сагинтаев.

Стихийные митинги в нескольких городах Казахстана начались вечером 4 января и продолжались почти всю ночь. Люди вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство внутренней политикой властей. В частности, главной причиной демонстраций стало двукратное повышение цен на топливо.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что протесты организовали провокаторы, а людей он призвал не участвовать в этих мероприятиях. Однако позже демонстранты из Алма-Аты вступили в противостояние с полицейскими. Несколько автомобилей правоохранителей были сожжены, для разгона протеста силовики использовали светошумовые гранаты и бронетехнику.

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Казахстан протесты администрация алма-ата ситуация в городе бахытжан сагинтаев
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