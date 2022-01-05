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Спасатели эвакуировали экипаж морского судна «Григорий Ловцов»

  /   Обновлено: 05 января 2022 04:48
Происшествия
Спасатели эвакуировали экипаж морского судна «Григорий Ловцов»
10.mchs.gov.ru

Николаевск-на-Амуре, 5 января. Сотрудники службы спасения эвакуировали членов экипажа грузового морского судна «Григорий Ловцов». Об этом сообщили в управлении МЧС России.

Для спасения моряков, подавших сигнал бедствия в Охотском море, МЧС задействовало вертолет Ми-8. После поднятия экипажа на борт воздушного судна их доставили в Николаевск-на-Амуре. Операция была осложнена из-за сильного порывистого ветра и тонкого льда.

Спасатели эвакуировали экипаж морского судна «Григорий Ловцов»
МЧС России /

«В результате высоко профессиональной и слаженной работы экипажа вертолета МЧС России и спасателей моряки были эвакуированы на борт воздушного судна и доставлены в город Николаевск-на-Амуре», — сообщили в ведомстве.

Судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения борта после столкновения со льдом. Во время инцидента корабль был в 20 километрах от берега Шантарских островов.

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