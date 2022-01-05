Токаев отправил правительство Казахстана в отставку

Нур-султан, 5 января. Правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Согласно тексту документа, временно исполняющим обязанности главы правительства назначен Алихан Смаилов. Текст указа был опубликован пресс-службой национального лидера.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — написано в документе.

Ранее глава государства одобрил в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайное положение. Документ предусматривает введение ограничений на передвижение и комендантский час в регионах.