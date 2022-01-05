Экономист Голодова: часть пожилых граждан получат прибавку к пенсии в 2022 году

Москва, 5 января. Индексация социальных выплат в России обусловлена ростом уровня инфляции. Доктор экономических наук Жанна Голодова перечислила категории пенсионеров, которые получат прибавку в 2022 году.

Помимо индексации страховы пенсий, будет увеличен средний размер выплат — до 17 тыс. рублей. При это граждане, признанные банкротами, получат освобождение от удержания пособий.

В 2022 году пенсии будут индексироваться три раза, но затронет эта мера лишь некоторых граждан. Например, неработающие пожилые люди со стажем труда не менее 30 лет в сельской местности получат 1,5 тыс. руб. прибавки.

«Запланировано повышение пенсий военным пенсионерам, бывшим сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии и др. Надбавка за «северный» стаж точно вырастет: за 15 лет стажа на Крайнем Севере будут платить 3 201 рубль, за 20 лет стажа в приравненных к нему территориях — 1 920 рублей», — сказала Голодова в интервью агентству «Прайм».

Недавно президент России Владимир Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции. С 2022 года страховые выплаты пожилым гражданам увеличились на 5,9%, социальные — на 7,7%.