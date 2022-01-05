Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Приамурье

Свободный, 5 января. Сотрудники экстренных служб тушат пожар на одной из установок на газоперерабатывающем заводе в Приамурье. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Уточняется, что перед возникновением пожара на установке 1-40 Р1 прогремел взрыв. Очевидцы также сообщают о факельном горении газа на фабрике. Подробностей об инциденте на данный момент не поступало, передает РЕН ТВ.

Похожее происшествие случилось на нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области. Там, ликвидацией огня занимались 60 пожарных, а площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе инцидента повреждения получила и ректификационная колонна.