Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 04:05
04:03
Общество
Гинцбург: назальная и детская вакцины от COVID-19 станут доступны в 2022 году
04:02
Происшествия
В Сети появилось видео похищения пятилетней девочки, убитой двумя мужчинами в Костроме
04:00
Политика
Эксперт Литовкин рассказал о возможных причинах отказа Алжира от закупок Су-35
03:58
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Приамурье
03:35
Происшествия
Задержанный за убийство ребенка в Костромской области оказался педофилом-рецидивистом
03:05
Общество
Гинцбург посоветовал россиянам пройти вакцинацию от COVID-19 в новогодние праздники
03:00
Происшествия
Жители Костромы собрались у общежития, где ведется следствие после убийства ребенка
02:52
Армия
Японские военные сообщили о запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи
02:30
Общество
Токсиколог Лодягин призвал россиян не покупать алкоголь в нелегальных торговых точках
02:28
Общество
Обработка дорог в Петербурге солью является самым неэкологичным методом борьбы с наледью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Задержанный за убийство ребенка в Костромской области оказался педофилом-рецидивистом

Происшествия
Задержанный за убийство ребенка в Костромской области оказался педофилом-рецидивистом
pxhere.com

Кострома, 5 января. Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки 44-летний Денис Г. оказался педофилом-рецидивистом. Ранее он привлекался к ответственности.

Мужчина уже был задержан за изготовление детской порнографии и педофилию. При этом его 24-летний подельник Вадим Б. получил срок за кражу денег с банковского счета, сообщает Telegram-канал «112».

Двоих мужчин подозревают в расправе над ребенком. По версии следствия, убийцы сначала изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело жертвы они положили в спортивную сумку.

Жители Костромы собрались у здания общежития, где проходят следственные действия после убийства. Некоторые из них требуют выдать им подозреваемых, чтобы совершить самосуд.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Задержанный за убийство ребенка в Костромской области оказался педофилом-рецидивистом
убийство педофил кострома рецидивист
Комментировать