Задержанный за убийство ребенка в Костромской области оказался педофилом-рецидивистом

Кострома, 5 января. Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки 44-летний Денис Г. оказался педофилом-рецидивистом. Ранее он привлекался к ответственности.

Мужчина уже был задержан за изготовление детской порнографии и педофилию. При этом его 24-летний подельник Вадим Б. получил срок за кражу денег с банковского счета, сообщает Telegram-канал «112».

Двоих мужчин подозревают в расправе над ребенком. По версии следствия, убийцы сначала изнасиловали девочку, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело жертвы они положили в спортивную сумку.

Жители Костромы собрались у здания общежития, где проходят следственные действия после убийства. Некоторые из них требуют выдать им подозреваемых, чтобы совершить самосуд.