Японские военные сообщили о запуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи

Токио, 5 января. Корейская Народная Демократическая Республика выпустила со своей территории баллистическую ракету. Об этом сообщили официальные представители береговой охраны Японии.

Предположительно, Северная Корея выпустила снаряд в направлении Японского моря. В связи с этим власти страны предостерегают все корабли о возможном падении осколков в море. Подробной информации о запуске ракеты не приводится.

Недавно информационное агентство Ренхап, ссылаясь на военнослужащих Южной Кореи, сообщило, что неизвестный нарушил границу двух государств. Факт незаконного пересечения границы в демилитаризованной зоне был зафиксирован благодаря специальному оборудованию. Поимкой злоумышленника занимались солдаты южнокорейской армии. Подробных данных о его личности не поступало.