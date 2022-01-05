Большинство протестующих начали покидать улицы Алма-Аты

Алма-Ата, 5 января. Многие жители Алма-Аты, которые вышли на протестные акции, разошлись по домам. В отдельных районах города происходят локальные стычки с полицией, рассказали очевидцы.

Протестные акции в Алма-Ате и в Мангистауской области связаны с высокими ценами на топливо. На фоне обострившихся ситуаций в регионах объявлен режим чрезвычайного положения. Но, по состоянию на 04:00 по местному времени, большинство демонстрантов уходят домой, пишет ТАСС.

«В Алма-Ате еще слышны звуки светошумовых гранат, но они становятся реже, в верхней части тише, чем в нижних районах. Есть люди и с арматурой, с палками в руках, в целом же многие уже разошлись по домам», — отметили очевидцы.

Пока правоохранители устраняют последствия несанкционированных митингов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении комендантского часа на территории Алма-Аты. Он будет действовать 23:00 до 7:00 по местному времени, пишет RT.