Президент Казахстана Токаев планирует распустить правительство утром 5 января

Нур-Султан, 5 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне акций протеста может распустить правительство уже в ближайшее утро. Об этом пишут СМИ.

Ситуация в стране обострилась после митинга жителей Мангистауской области из-за двукратного увеличения цен на газ. Протестные настроения поддержали жители Алма-Аты. Они собрались на несанкционированную акцию в центре города. Люди потребовали отставки правительства вместе с главой государства.

После этого в Алма-Ате прошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пишет RT. В результате стычки было сожжено несколько полицейских автомобилей. Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику против демонстрантов.