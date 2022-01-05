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Президент Казахстана Токаев планирует распустить правительство утром 5 января

Происшествия
Президент Казахстана Токаев планирует распустить правительство утром 5 января
MFA.GOV.KZ  /  пресс-служба мид казахстана

Нур-Султан, 5 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне акций протеста может распустить правительство уже в ближайшее утро. Об этом пишут СМИ.

Ситуация в стране обострилась после митинга жителей Мангистауской области из-за двукратного увеличения цен на газ. Протестные настроения поддержали жители Алма-Аты. Они собрались на несанкционированную акцию в центре города. Люди потребовали отставки правительства вместе с главой государства.

После этого в Алма-Ате прошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, пишет RT. В результате стычки было сожжено несколько полицейских автомобилей. Силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и спецтехнику против демонстрантов.

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Казахстан акция протеста цена на газ роспуск правительства токаев алма-аты
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