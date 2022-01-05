Власти Казахстана ввели комендантский час в Алма-Ате

Алма-Ата, 5 января. Комендантский час с 23:00 до 7:00 вводится в Алма-Ате на период чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В период действия ограничений закрывается въезд и выезд из города. Создается комендатура с начальником местной полиции во главе. Во время комендантского часа действует ограничение на свободу передвижения, в том числе на автомобилях. Аналогичные меры введены и в Мангистауской области, где начались протесты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее обратился к народу с просьбой проявить благоразумие и отказаться от деструктивных действий. По его словам, власть не падет, и нужен диалог, а не конфликт, передает RT.