Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 января 02:38
02:30
Общество
Токсиколог Лодягин призвал россиян не покупать алкоголь в нелегальных торговых точках
02:28
Общество
Обработка дорог в Петербурге солью является самым неэкологичным методом борьбы с наледью
02:13
Общество
Большинство протестующих начали покидать улицы Алма-Аты
02:00
Экономика
Депутат Бессараб рассказала, как изменится порядок выплат для некоторых групп россиян
01:49
Происшествия
Двое пьяных педофилов похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме
01:47
Происшествия
Президент Казахстана Токаев планирует распустить правительство утром 5 января
01:34
Общество
Власти Казахстана ввели комендантский час в Алма-Ате
01:23
Общество
Международный аэропорт Алма-Аты продолжает работать в штатном режиме
01:21
Происшествия
ФАН публикует видео перед штурмом администрации в Уральске
01:01
Общество
Власти Казахстана запретили продажу оружия и боеприпасов в период действия режима ЧП
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Казахстана ввели комендантский час в Алма-Ате

Общество
Власти Казахстана ввели комендантский час в Алма-Ате
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Алма-Ата, 5 января. Комендантский час с 23:00 до 7:00 вводится в Алма-Ате на период чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В период действия ограничений закрывается въезд и выезд из города. Создается комендатура с начальником местной полиции во главе. Во время комендантского часа действует ограничение на свободу передвижения, в том числе на автомобилях. Аналогичные меры введены и в Мангистауской области, где начались протесты.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее обратился к народу с просьбой проявить благоразумие и отказаться от деструктивных действий. По его словам, власть не падет, и нужен диалог, а не конфликт, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Казахстана ввели комендантский час в Алма-Ате
Казахстан режим чп алма-ата комендантский час токаев
Комментировать