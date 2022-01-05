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Международный аэропорт Алма-Аты продолжает работать в штатном режиме

  /   Обновлено: 05 января 2022 01:23
Общество
Международный аэропорт Алма-Аты продолжает работать в штатном режиме
pexels.com  /  Tarik Nachat

Алма-Ата, 5 января. Обострившаяся ситуация на улицах Алма-Аты не помешала работе международного аэропорта. Все рейсы осуществляются согласно графику.

Некоторые СМИ публиковали информацию о задержке некоторых рейсов в аэропорту Актау. Тогда, судя по информации онлайн-табло воздушной гавани, время менялось у самолетов из Алма-Аты, Нур-Султана и Тбилиси.

«Работаем по графику, рейсы улетают и прибывают по расписанию», — цитирует ТАСС сообщение из международного аэропорта.

На данный момент в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения с 5 по 19 января. На период его действия по указу президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в городе объявлен комендантский час с 23:00 до 07:00 по местному времени.

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