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ФАН публикует видео перед штурмом администрации в Уральске

  /   Обновлено: 05 января 2022 01:21
Происшествия
ФАН публикует видео перед штурмом администрации в Уральске
ИА «Политика Сегодня»  /  Владимир Ягудаев

Уральск, 5 января. Участники несанкционированных протестов в Казахстане попытались взять штурмом акимат (городскую администрацию) города Уральск. Видео с места событий публикует Федеральное агентство новостей.

Несогласованные акции протеста развернулись в Алма-Ате и Мангистауской области из-за распоряжения правительства о повышении тарифов на газ для населения. Несмотря на то, что власти страны пошли на уступки и снизили стоимость голубого топлива, народные волнения только усилились. На кадрах видно, как толпа, собравшаяся перед городской администрацией, намерена прорваться в здание.

В некоторых городах очевидцы и СМИ сообщили о столкновениях между демонстрантами и полицией. В связи с этим президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.

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