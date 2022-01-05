Власти Казахстана запретили продажу оружия и боеприпасов в период действия режима ЧП

Алма-Ата, 5 января. Режим чрезвычайного положения введен в Алма-Ате и Мангистауской области из-за обострения ситуации с протестующими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете продажи оружия.

Режим ЧП будет действовать в Алма-Ате и Мангистауской области с 5 по 19 января. В этот период у жителей будут изымать оружие и боеприпасы, а у юрлиц — военную технику и взрывчатые вещества, говорится в указе президента.

«В Алма-Ате запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя. Будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств», — отмечается в администрации президента Токаева.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к протестующим гражданам с призывом быть благоразумными. Он попросил недовольных ценами на газ граждан не поддаваться на провокации, поступающие изнутри и извне, пишет RT.