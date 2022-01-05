Глава МВД в Алма-Ате Таймерденов возглавил местную комендатуру

Алма-Ата, 5 января. Правительство Алма-Аты начало формировать отряды комендатуры. Во главе новосозданной структуры стал начальник главного управления МВД города Канат Таймерденов.

Комендатура займется обеспечением правопорядка на время действия ограничительных мер, введенных в городе. Причиной такого решения стали массовые несанкционированные протесты, которые захлестнули Алма-Ату и в Мангистаускую область.

В ходе протестных акций были зафиксированы столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими. Полиция применила спецсредства в виде слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Распоряжение о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Казахстана подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Национальный лидер также обратился к гражданам страны и попросил сохранять благоразумие.