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Глава МВД в Алма-Ате Таймерденов возглавил местную комендатуру

Общество
Глава МВД в Алма-Ате Таймерденов возглавил местную комендатуру
ИА «Политика Сегодня»  /  Владимир Ягудаев

Алма-Ата, 5 января. Правительство Алма-Аты начало формировать отряды комендатуры. Во главе новосозданной структуры стал начальник главного управления МВД города Канат Таймерденов.

Комендатура займется обеспечением правопорядка на время действия ограничительных мер, введенных в городе. Причиной такого решения стали массовые несанкционированные протесты, которые захлестнули Алма-Ату и в Мангистаускую область.

В ходе протестных акций были зафиксированы столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и митингующими. Полиция применила спецсредства в виде слезоточивого газа и светошумовых гранат.

Распоряжение о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Казахстана подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Национальный лидер также обратился к гражданам страны и попросил сохранять благоразумие.

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Казахстан мвд протесты комендатура
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