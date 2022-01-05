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Глава Казахстана Токаев подписал указ об ограничении въезда и выезда из Алма-Аты

Общество
Глава Казахстана Токаев подписал указ об ограничении въезда и выезда из Алма-Аты
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Алма-Ата, 5 января. Ситуация с протестующими обострилась в Казахстане. Указом президента республики Касыма-Жомарта Токаева устанавливаются ограничения на свободу передвижения.

На фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа в Алма-Ате и Мангистауской области вводится режим чрезвычайного положения. Он будет действовать в период с 5 по 19 января, пишет RT.

«В Алма-Ате устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств. Въезд в Алма-Ату и выезд из нее ограничен на период ЧП», — говорится в указах Токаева.

Ранее протестующие успели разгромить витрину одного из магазинов в Алма-Ате. Уточняется, что граждане подожгли полицейские автомобили в центре города. Одно из транспортных средств взорвалось.

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Казахстан транспорт ограничение чрезвычайное положение
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