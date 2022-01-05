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Силовики применили бронетехнику для разгона протестующих в Алма-Ате

  /   Обновлено: 05 января 2022 00:16
Происшествия
Силовики применили бронетехнику для разгона протестующих в Алма-Ате
ru.wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Алма-Ата, 5 января. Правоохранительные органы используют БТРы в столкновениях с протестующими в Алма-Ате. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На кадрах видно, как колонна бронетехники едет по одной из улиц города. Некоторое время назад демонстранты напали на полицейских и сожгли несколько машин правоохранителей. Чтобы вытеснить митингующих с площади Республики силовики использовали спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Он также призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

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