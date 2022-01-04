Токаев ввел чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области

Алма-Ата, 4 января. В связи с масштабными уличными протестами было принято решение ввести чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Режим будет действовать с 1:30 5 января до 00:00 19 января.

Жители Казахстана вышли на митинги после повышения цены на газ в два раза. Правительство пошло на уступки и снизило стоимость топлива в Мангистауской области, но этого для протестующих оказалось недостаточно.

Во вторник вечером около 1000 человек собрались на главном сквере города. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы прогнать демонстрантов.

Президент Казахстана ранее выступил с видеообращением, в котором заявил, что власть в стране не падет и призвал граждан к благоразумию.