Силовики вытеснили протестующих с площади Республики в Алма-Ате

Алма-Ата, 4 января. Правоохранительные органы Казахстана продолжают противодействовать митингующим по всей стране. В Алма-Ате демонстранты собрались на площади Республики в центре города, однако силовики вытеснили их оттуда.

Около тысячи человек собрались на главном сквере города. Полиция преградила им дорогу, после чего начались столкновения. Правоохранителям пришлось применить шумовые гранаты, чтобы подавить протест и вытеснить акционеров с площади.

В центре Алма-Аты образовался густой смог из едкого дыма. По неподтвержденным данным, полицейские использовали его, чтобы прогнать демонстрантов. Данные о пострадавших не приводятся.

Жители Казахстана вышли на митинги после повышения цены на газ в два раза. Правительство пошло на уступки и снизило стоимость топлива в Мангистауской области до 50 тенге за литр, но теперь таких же мер требуют и жители других регионов.