Митингующие разожгли костер возле здания горадминистрации в казахстанском Актобе

Алма-Ата, 4 января. Участники протестов в казахстанском городе Актобе разожгли костер возле здания администрации. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

Народные волнения в республике начались из-за распоряжения правительства о двойном повышении тарифов на газ. Митингующие требуют от властей снизить стоимость топлива до 50 тенге (0,11 доллара).

Актобе является эпицентром несанкционированных митингов. Несмотря на действия протестующих, правоохранители еще не предприняли жестких мер, как в других городах страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уже отреагировал на происходящее и выступил с заявлением к гражданам Казахстана. Он призвал жителей республики сохранять благоразумие и добавил, что правительство страны не падет.