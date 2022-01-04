Несколько автомобилей полиции загорелись и один взорвался в Алма-Аты

Алма-Ата, 4 января. Полицейские машины загорелись в центре Алма-Аты, где проходят столкновения между протестующими и силовиками. Сообщается, что один автомобиль взорвался.

Взрыв произошел на перекрестке проспекта Абая и улицы Наурызбай в центре города. Как сообщает Telegram-канал KazTag, протестующие разбили автомобили и подожгли их. Они попытались обойти полицейские баррикады с тыла, но оттуда недовольных граждан прогнали, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пишут «Известия».

Жители Казахстана вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Во вторник вечером протесты вспыхнули с новой силой. Всего на площади Республики собрались около 1000 человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением, в котором призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.