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Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать в Казахстане

Общество
Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать в Казахстане
pixabay.com

Нур-Султан, 4 января. Жители Казахстана вышли на улицы с протестами против высоких цен на топливо. На фоне разразившихся народных волнений в республике заблокировали работу WhatsApp и Telegram.

Согласно информации местных СМИ, на территории Казахстана наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Компетентные органы республики проводят мероприятия по приостановке работы сетей и оказанию услуг связи.

«Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения общественной безопасности», — сообщили казахстанский оператор Kcell.

Ранее к бастующим обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава республики попросил соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации, которые поступают изнутри и извне.

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