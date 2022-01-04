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США намерены найти точки соприкосновения на переговорах с Россией в Женеве

Политика
США намерены найти точки соприкосновения на переговорах с Россией в Женеве
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 января. Саммит России и Соединенных Штатов состоится в Женеве 10 января. Вашингтон планирует найти точки соприкосновения с Москвой для продолжения диалога, рассказали в Госдепе.

Соединенные Штаты уверены, что у страны с союзниками есть консенсус по поводу возможного введения антироссийских санкций. Их применят в случае «обострения» ситуации вокруг Украины. По информации Госдепа, Вашингтон поставил целью дипломатический путь деэскалации из-за Киева и хочет выяснить, разделяет ли такой подход Москва.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров ранее высказался по поводу телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, Москве нужно занять жесткую позицию на предстоящих переговорах в Женеве и напомнил, что время для уступок подошло к концу.

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