США намерены найти точки соприкосновения на переговорах с Россией в Женеве

Вашингтон, 4 января. Саммит России и Соединенных Штатов состоится в Женеве 10 января. Вашингтон планирует найти точки соприкосновения с Москвой для продолжения диалога, рассказали в Госдепе.

Соединенные Штаты уверены, что у страны с союзниками есть консенсус по поводу возможного введения антироссийских санкций. Их применят в случае «обострения» ситуации вокруг Украины. По информации Госдепа, Вашингтон поставил целью дипломатический путь деэскалации из-за Киева и хочет выяснить, разделяет ли такой подход Москва.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров ранее высказался по поводу телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его мнению, Москве нужно занять жесткую позицию на предстоящих переговорах в Женеве и напомнил, что время для уступок подошло к концу.