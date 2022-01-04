Столтенберг: Совет Россия — НАТО рассмотрит вопросы безопасности в Европе 12 января

Брюссель, 4 января. Совет Россия — НАТО состоится 12 января. Участники саммита рассмотрят ряд тем, касающихся безопасности, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В преддверии саммита страны НАТО проводят консультации по инициативе России. Главы МИД государств Альянса примут участие в видеоконференции, чтобы обсудить требования Москвы по вопросам безопасности Европы 7 января.

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков», — перечислил темы Столтенберг в Twitter.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили обстановку вокруг Украины и гарантии безопасности, которые предложила Россия.