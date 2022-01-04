Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Алма-Ате

Алма-Ата, 4 января. Митингующие на площади Республики в Алма-Ате начали громить полицейские машины и применять силу в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В ответ на противоправные действия силовики применили спецсредства против демонстрантов, в том числе светошумовые гранаты. Один из полицейских был избит толпой. По последним данным на площади Республики в центре города собралось порядка 1000 человек.

Полиция взяла в оцепление городской акимат. В столкновениях с протестующими задействованы все виды силовых структур Казахстана.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к народу на фоне акций протеста. Он призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации третьих лиц и заявил, что республике не нужен конфликт.