Пограничники Киргизии готовы принять меры при обострении народных волнений в Казахстане

Бишкек, 4 января. Народные волнения начались в Казахстане из-за высоких цен на газ. Пограничная служба Киргизии следит за несанкционированным митингом в стране и, в случае обострения ситуации, примет меры.

Подразделения пограничной службы несут службу в усиленном режиме на фоне новогодних праздников с 30 декабря прошлого года. Особое внимание уделяется киргизско-казахстанскому участку границы.

«Пограничная служба ГКНБ КР [Госкомитета Нацбезопасности Киргизской Республики — Прим. ФАН] отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами», — указали в ведомстве.

Жители Казахстана вышли на несанкционированные митинги с требованием снизить цены на сжиженный нефтяной газ. С обращением к народу выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он призвал граждан к благоразумию.