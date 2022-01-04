Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу из-за волнений в стране

Нур-Султан, 4 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и призвал граждан к благоразумию.

Выступление приурочено к многотысячным несанкционированным митингам по всей стране. Люди вышли на улицы, недовольные политикой властей.

Токаев попросил соотечественников не поддаваться на провокации, которые по его мнению, устраивают как внутри страны, так и за ее пределами. Жителям Казахстана нужен не конфликт, а взаимное доверие и конструктивный диалог, добавил он.

Ранее в Жанаозене и Актау состоялись акции протеста из-за высоких цен на сжиженный нефтяной газ. Правительство выслушало претензии и согласилось снизить стоимость топлива до 50 тенге (0,11 доллара).