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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу из-за волнений в стране

Политика
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу из-за волнений в стране
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 4 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власть в стране не падет и призвал граждан к благоразумию.

Выступление приурочено к многотысячным несанкционированным митингам по всей стране. Люди вышли на улицы, недовольные политикой властей.

Токаев попросил соотечественников не поддаваться на провокации, которые по его мнению, устраивают как внутри страны, так и за ее пределами. Жителям Казахстана нужен не конфликт, а взаимное доверие и конструктивный диалог, добавил он.

Ранее в Жанаозене и Актау состоялись акции протеста из-за высоких цен на сжиженный нефтяной газ. Правительство выслушало претензии и согласилось снизить стоимость топлива до 50 тенге (0,11 доллара).

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Казахстан протесты провокации токаев
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