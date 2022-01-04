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Армия ЦАР усиливает позиции в субпрефектурах Бокаранга и Ндим

Весь мир
Армия ЦАР усиливает позиции в субпрефектурах Бокаранга и Ндим
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 4 января. Радикальные группировки активизировались в центральноафриканских субпрефектурах Бокаранга и Ндим. С начала года они атаковали передовой пункт правительственных сил (FACA) и деревню Нзакунда, сообщает Radio Ndeke Luka.

«Беспокойство населения растет с каждым днем из-за целенаправленных нападений боевиков из бандформирования 3R», — отмечают сотрудники СМИ.

В первый день 2022 года члены бандформирования, атаковали позиции национальных сил безопасности, расположенные в 20 километрах от столицы региона. Как сообщили источники в минобороны, когда прибыло подкрепление, радикалы скрылись.

Армия ЦАР усиливает позиции в субпрефектурах Бокаранга и Ндим
flickr.com / hdptcar

«Незначительные ранения получили два солдата, но подразделение сумело ответным огнем подавить нападавших и отбросить их в джунгли. Днем позже, 2 января, вооруженные люди вошли в деревню Нзакунда провинции Лим Пенде. Там они убили двух мирных жителей, ранили еще пятерых и подожгли почти двадцать жилых домов, прежде чем их выдавили бойцы FACA», — сообщили ведущие.

В настоящее время командование национальной армии направило в указанные субпрефектуры дополнительные силы, которые укрепят оборону и проведут зачистку местности.

Ранее стало известно, что несколько боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) добровольно сложили оружие и сдались правительственным войскам ЦАР.

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