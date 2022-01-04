Из Африки в Европу: Интерпол заявил о росте наркотрафика на Черном континенте

Лион, 4 января. Через государства Западной Африки массово перебрасывают наркотические вещества из Южной Америки в Европу. Об этом сообщил Интерпол.

Как отмечают эксперты Организации Объединенных Наций, каждый год через Черный континент в Европу переправляют порядка 50 тонн кокаина, для этого используется порт в бельгийском Антверпене.

«В период с 2015 по 2019 год количество перехваченного в Африке кокаина увеличилось в десять раз», — утверждают сотрудники интернациональной полиции.

Повышение трафика связано со значительно возросшим спросом на вещества в Европе, а также усложнением контрабандных поставок из Латинской Америки в Соединенные Штаты. Кроме того, управление по борьбе с наркотиками США (DEA) усилило контроль за кораблями, движущимися из Южной Америки в Европу.

По этой причине государства Западной Африки стали узловым хабом для переброски запрещенных препаратов и местом притяжения всевозможных картелей.

interpol.int / Interpol

Как отмечают в Интерполе, наркотики переправляются через Гвинейский залив. Радикальные исламисты Сахаро-Сахельского региона, а также коррумпированные высокопоставленные чиновники в отдельных государствах обогащаются за счет незаконной торговли.

Тем не менее остаются страны, в которых борьба с запрещенными веществами является одной из приоритетных задач правительства. К примеру, силовики Мали за первую половину 2021 года перехватили более 20 тонн препаратов, что на пять тонн больше по сравнению с годом ранее.

В сентябре международная редакция Федерального агентства новостей выпустила расширенный материал о том, как Африка стала центральным узлом сети наркотрафика.