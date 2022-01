Власти Пуэрто-Рико вводят жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Сан-Хуан, 4 января. Власти Пуэрто-Рико вводят дополнительные меры по борьбе с резким ростом случаев заболевания COVID-19 и острой нехваткой наборов для тестов.

Сообщается, что все частные предприятия, обслуживающие население, должны закрываться с полуночи до 5 утра, в эти часы запрещается продажа алкоголя. Также под запрет попали собрания с участием более 250 человек. Эти меры, которые вводятся на фоне более чем 30% роста количества заболевших COVID-19, будут действовать до 18 января.

Кроме того, губернатор Педро Пьерлуиси распорядился на 50% сократить количество покупателей в продуктовых магазинах. Сотрудники ресторанов работники здравоохранения и образования обязаны до 15 января пройти вакцинацию. Клиенты должны предъявить подтверждение вакцинации или отрицательный тест, чтобы иметь возможность посетить любое предприятие, которое продает продукты питания или напитки.

Правительство острова сообщило о более чем 201 тысяче подтвержденных случаев заболевания и более чем 3300 случаях смерти. Официальные лица отмечают, что треть всех случаев болезни, зарегистрированных с начала пандемии, пришлась на прошлый месяц. Отмечается, что многие из них были связаны с двухдневным концертом на открытом воздухе, который состоялся на острове в декабре.

Несмотря на то, что более 70% жителей острова полностью привиты от COVID-19, а более 85% получили по крайней мере одну дозу вакцины, количество ежедневных случаев заражений на 100 000 жителей выросло с трех до 225 всего за три недели. В настоящее время более 500 человек находятся в больницах.

