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Власти Пуэрто-Рико вводят жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Весь мир
Власти Пуэрто-Рико вводят жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19
Global Look Press  /  Steve Sanchez / Keystone Press Agency

Сан-Хуан, 4 января. Власти Пуэрто-Рико вводят дополнительные меры по борьбе с резким ростом случаев заболевания COVID-19 и острой нехваткой наборов для тестов.

Сообщается, что все частные предприятия, обслуживающие население, должны закрываться с полуночи до 5 утра, в эти часы запрещается продажа алкоголя. Также под запрет попали собрания с участием более 250 человек. Эти меры, которые вводятся на фоне более чем 30% роста количества заболевших COVID-19, будут действовать до 18 января.

Кроме того, губернатор Педро Пьерлуиси распорядился на 50% сократить количество покупателей в продуктовых магазинах. Сотрудники ресторанов работники здравоохранения и образования обязаны до 15 января пройти вакцинацию. Клиенты должны предъявить подтверждение вакцинации или отрицательный тест, чтобы иметь возможность посетить любое предприятие, которое продает продукты питания или напитки.

Правительство острова сообщило о более чем 201 тысяче подтвержденных случаев заболевания и более чем 3300 случаях смерти. Официальные лица отмечают, что треть всех случаев болезни, зарегистрированных с начала пандемии, пришлась на прошлый месяц. Отмечается, что многие из них были связаны с двухдневным концертом на открытом воздухе, который состоялся на острове в декабре.

Несмотря на то, что более 70% жителей острова полностью привиты от COVID-19, а более 85% получили по крайней мере одну дозу вакцины, количество ежедневных случаев заражений на 100 000 жителей выросло с трех до 225 всего за три недели. В настоящее время более 500 человек находятся в больницах.

Увеличение количества заражений привело к нехватке наборов для тестирования на дому. Люди в социальных сетях делятся информацией о том, где можно достать тесты. Ассоциация больниц Пуэрто-Рико призвала людей прекратить посещать отделения неотложной помощи для сдачи анализов, поскольку из-за большого наплыва желающих медицинский персонал оказался не в состоянии оказывать помощь тяжелым больным.

В конце октября в Пуэрто-Рико прошли массовые акции протеста полицейских, которые выступили против существующего порядка выхода в отставку: на своей работе они не могли вносить вклад в фонд социального страхования, и в результате их пенсии не превышают 35% от их максимальной зарплаты и не имеют плана медицинского страхования.

Власти Пуэрто-Рико просят денег для полиции у экс-главы Минфина Украины Яресько
wikipedia.org / Jorge Gonzalez / CC BY-SA 2.0

Пуэрториканцы винят в тяжелом экономическом положении острова Комиссию по бюджетному контролю и управлению (JSF), которую администрация США создала для обеспечения планирования финансовой деятельности правительства острова и решению вопроса пуэрториканского госдолга. В настоящее время американская комиссия JSF фактически управляет бюджетом Пуэрто-Рико; при этом члены комиссии обладают полным иммунитетом в отношении любых судебных исков в рамках своей работы.

Необходимо отметить, что директором американской Комиссии является гражданка США Наталья Яресько, которая ранее в течение нескольких лет занимала пост министра финансов Украины.

Власти Пуэрто-Рико вводят жесткие ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19
wikipedia.org / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Public Domain

Жители Пуэрто-Рико неоднократно критиковали работу JSF во главе с Яресько. По их мнению, Вашингтон пытается «вернуть колониальную эпоху» и фактически подчинить себе Пуэрто-Рико, не предоставив при этом пуэрториканцам благ, которыми пользуются граждане США. В июле 2019 году действия Комиссии спровоцировали массовые протесты, в которых участвовали сотни тысяч людей.

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