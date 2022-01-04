Сан-Хуан, 4 января. Власти Пуэрто-Рико вводят дополнительные меры по борьбе с резким ростом случаев заболевания COVID-19 и острой нехваткой наборов для тестов.

Сообщается, что все частные предприятия, обслуживающие население, должны закрываться с полуночи до 5 утра, в эти часы запрещается продажа алкоголя. Также под запрет попали собрания с участием более 250 человек. Эти меры, которые вводятся на фоне более чем 30% роста количества заболевших COVID-19, будут действовать до 18 января.

Puerto Rico Expands COVID-19 Booster Requirement, Limits Operation Capacity of Certain Businesses https://t.co/55N6Q4J01U | by @jacksonlewispc — Employment Law News (@Labor_Law) January 4, 2022

Кроме того, губернатор Педро Пьерлуиси распорядился на 50% сократить количество покупателей в продуктовых магазинах. Сотрудники ресторанов работники здравоохранения и образования обязаны до 15 января пройти вакцинацию. Клиенты должны предъявить подтверждение вакцинации или отрицательный тест, чтобы иметь возможность посетить любое предприятие, которое продает продукты питания или напитки.

Les comparto mi entrevista con Gary Tuchman por @CNN donde dialogamos sobre las medidas de prevención que hemos tomado para controlar los casos por COVID-19 en ???????? y liderar la nación americana en vacunación. https://t.co/HarYgXMiN4 — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) January 3, 2022

Правительство острова сообщило о более чем 201 тысяче подтвержденных случаев заболевания и более чем 3300 случаях смерти. Официальные лица отмечают, что треть всех случаев болезни, зарегистрированных с начала пандемии, пришлась на прошлый месяц. Отмечается, что многие из них были связаны с двухдневным концертом на открытом воздухе, который состоялся на острове в декабре.

Несмотря на то, что более 70% жителей острова полностью привиты от COVID-19, а более 85% получили по крайней мере одну дозу вакцины, количество ежедневных случаев заражений на 100 000 жителей выросло с трех до 225 всего за три недели. В настоящее время более 500 человек находятся в больницах.

Puerto Rico's COVID-19 positive rate jumps from 2% to over 30% in just two weeks: ABC News https://t.co/31Thh1mY2b



MORE w/ EcoSearch: https://t.co/F5C2Iz4yvC — Bearing Witness for Ecology etc. by Big Earth Data (@ecobearwitness) January 4, 2022

Увеличение количества заражений привело к нехватке наборов для тестирования на дому. Люди в социальных сетях делятся информацией о том, где можно достать тесты. Ассоциация больниц Пуэрто-Рико призвала людей прекратить посещать отделения неотложной помощи для сдачи анализов, поскольку из-за большого наплыва желающих медицинский персонал оказался не в состоянии оказывать помощь тяжелым больным.

В конце октября в Пуэрто-Рико прошли массовые акции протеста полицейских, которые выступили против существующего порядка выхода в отставку: на своей работе они не могли вносить вклад в фонд социального страхования, и в результате их пенсии не превышают 35% от их максимальной зарплаты и не имеют плана медицинского страхования.

wikipedia.org / Jorge Gonzalez / CC BY-SA 2.0

Пуэрториканцы винят в тяжелом экономическом положении острова Комиссию по бюджетному контролю и управлению (JSF), которую администрация США создала для обеспечения планирования финансовой деятельности правительства острова и решению вопроса пуэрториканского госдолга. В настоящее время американская комиссия JSF фактически управляет бюджетом Пуэрто-Рико; при этом члены комиссии обладают полным иммунитетом в отношении любых судебных исков в рамках своей работы.

Необходимо отметить, что директором американской Комиссии является гражданка США Наталья Яресько, которая ранее в течение нескольких лет занимала пост министра финансов Украины.

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Жители Пуэрто-Рико неоднократно критиковали работу JSF во главе с Яресько. По их мнению, Вашингтон пытается «вернуть колониальную эпоху» и фактически подчинить себе Пуэрто-Рико, не предоставив при этом пуэрториканцам благ, которыми пользуются граждане США. В июле 2019 году действия Комиссии спровоцировали массовые протесты, в которых участвовали сотни тысяч людей.