Три человека погибли и 70 получили ранения в ДТП с участием автобуса на северо-востоке ЮАР

Претория, 4 января. Три человека погибли и по меньшей мере 70 получили серьезные ранения в результате аварии автобуса на трассе N1 в северо-восточной части Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает The South African.

Как стало известно, крупное ДТП произошло в 40 километрах от города Полокване провинции Лимпопо.

По его словам, спасатели начали извлекать из автобуса пострадавших и оказывать необходимую помощь. Во время работы выяснилось, что две женщины и мужчина получили несовместимые с жизнью ранения.

#ICYMI At least four people were killed and more than 40 injured when a bus overturned on the N1 outside Botlokwa in Limpopo. https://t.co/VOuGUItbNe