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Три человека погибли и 70 получили ранения в ДТП с участием автобуса на северо-востоке ЮАР

Весь мир
Три человека погибли и 70 получили ранения в ДТП с участием автобуса на северо-востоке ЮАР
pxhere.com  / 

Претория, 4 января. Три человека погибли и по меньшей мере 70 получили серьезные ранения в результате аварии автобуса на трассе N1 в северо-восточной части Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает The South African.

Как стало известно, крупное ДТП произошло в 40 километрах от города Полокване провинции Лимпопо.

«Машина скорой помощи и несколько автомобилей других экстренных служб прибыли в 6:30 (7:30 мск — Прим. ФАН), чтобы найти автобус. Он находился на обочине дороги, в глаза сразу бросились сильнейшие повреждения корпуса, спущенные колеса, выбитые окна и искореженные двери. Много пассажиров находилось снаружи, практически у всех серьезные травмы», — рассказал журналистам руководитель бригады медиков ER24 Рассел Мейринг.

По его словам, спасатели начали извлекать из автобуса пострадавших и оказывать необходимую помощь. Во время работы выяснилось, что две женщины и мужчина получили несовместимые с жизнью ранения.

«К сожалению, для них ничего нельзя было сделать, они скончались. Тем не менее мы должны поддержать других людей, около 70 человек также получили различные травмы. Все пострадавшие пациенты доставлены в близлежащие больницы, где им оказывается квалифицированная помощь», — заключил Мейринг.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют, что послужило причиной серьезного ДТП, при котором многотонный автобус перевернулся несколько раз.

Ранее стало известно, что в здании парламента ЮАР в Кейптауне произошел крупный пожар.

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