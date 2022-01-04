Иностранка честно рассказала, что французы думают о России

Москва, 4 января. Француженка Силен дважды была в России, при этом успела побывать не только в Москве, но и в Новосибирске.

По словам девушки, во Франции представления об РФ довольно стереотипные. Например, она была уверена, что в России все время холодно, даже летом, и повсюду лежит снег.

«Что касается климата, то в России оказалось не всегда холодно. Зимой действительно холодно, и снега много. Но летом здесь бывает даже теплее, чем во Франции, температура поднимается до 30 градусов. Я не ожидала, что летом будет так жарко. И времена года тут очень четко определены, даже если зима довольно длинная», — рассказала иностранка в интервью YouTube-каналу Callme Shera.

Также Силен призналась, что до знакомства с русскими считала, что в общении они довольно холодные и отстраненные. Кроме того, оказалось, что во Франции есть довольно распространенный стереотип, касающийся внешности девушек в России, и дело совсем не в каблуках и косметике.

«Я думала, что в России все девушки — голубоглазые блондинки. Не знаю почему. И еще казалось, что они обязательно высокие. Но это было до того, как я познакомилась с русскими и приехала в Россию. На самом деле, русские девушки, как и русские мужчины, оказались такими же, как во Франции. У нас есть люди высокие и низкие, брюнеты и блондины, и в России все то же самое», — поделилась девушка.

Кроме того, француженка отмечает, что в России люди оказались очень дружелюбными и готовыми всегда прийти на помощь.

«Я обнаружила, что в России люди очень гостеприимные, всегда готовы помочь другим, найти любое решение проблемы. Они приветливы и очень заботливы друг с другом», — говорит она.

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Иностранка уверена, что во Франции мало знают о настоящей России и представляют себе страну в основном по стандартным клише. Как предполагает Силен, это связано как с влиянием СМИ и соцсетей, так и с тем, что во французских школах про РФ если и говорят, то не всегда позитивно.

«Мне кажется, во Франции очень много стереотипов о России, и не все они позитивные. Много клише про снег, водку, медведей, шапку-ушанку. А вот реальную культуру, язык мы знаем мало. Думаю, это происходит из-за того, что в школе не очень много рассказывают про РФ, а если и говорят, то не всегда в позитивном контексте из-за различных исторических и политических событий. Это передается через медиа, видео в интернете и так далее. В то же время приятно, что во Франции много людей, которые искренне заинтересованы в России», — высказалась француженка.

Силен признается, что очень хочет снова вернуться в Россию, чтобы посетить различные города и достопримечательности. И в этот раз поездку она намерена запланировать на лето, так как зимнюю Россию девушка уже видела.

«Я бы с удовольствием вернулась в Россию. Я бы хотела еще раз побывать в Москве, потому что во время первой поездки провела там всего неделю, и хотела бы посетить больше интересных мест и достопримечательностей. Хотела бы вернуться в Новосибирск, чтобы повидаться со своей русской подругой. Конечно, очень хотела бы увидеть Санкт-Петербург. Когда смотрю видео про этот город, они всегда выглядят очень красиво, динамично, молодо», — объяснила француженка.

Швейцарец Бенджамин Форстер ранее искренне рассказал, что думает о жизни в России и объяснил, почему решил переехать в РФ на постоянное место жительства.