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Экономист Атаманюк указал на истинную роль Украины в отношениях с ЕС

Экономика
Экономист Атаманюк указал на истинную роль Украины в отношениях с ЕС
pxhere.com

Киев, 4 января. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что после 2014 года Евросоюз оказал Украине беспрецедентную финансовую поддержку.

По словам Борреля, за прошедшее время Киев получил от европейцев не менее 17 миллиардов евро. Экономист Юрий Атаманюк в свою очередь уверен, что Евросоюз заработал за счет Незалежной за те же годы гораздо больше, чем дал взамен.

«Я помню слова Жозепа Борреля, когда он сказал, что Европа — не банкомат. Так я докажу, что это Украина является банкоматом для Европы», — заявил эксперт в интервью каналу «Наш».

Атаманюк подчеркивает, что его слова отнюдь не голословны. Прямо в эфире экономист подсчитал, какую именно финансовую выгоду принесли Европе простые украинцы за прошедшие восемь лет после Майдана.

«Семь миллионов украинских трудовых мигрантов работает в ЕС, из которых 3,2 миллиона официально, остальные — нет. Средняя зарплата пусть будет 1000 евро — за меньшее туда не поедут. Зарплата — это всегда 20% от того дохода, который создает человек, это средняя мировая экономическая категория. Значит, умножаем 7 миллионов на 5000 и получаем 35 миллиардов долларов. 35 умножаем на 12 и получаем до 500 миллиардов долларов в год», — объяснил экономист.

Экономист Атаманюк указал на истинную роль Украины в отношениях с ЕС
ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт подчеркивает, что самой Украине ее граждане за это же время принесли гораздо меньше финансовой прибыли, и в первую очередь именно потому, что работали в ЕС. При этом эксперт уверен, что Европа наверняка постарается сохранить сложившееся положение дел, и как раз поэтому Брюссель продолжит обещать Киеву дальнейшую поддержку и помощь.

«ВВП Украины составляет 200 миллиардов долларов в 2021 году, и то этот показатель вырос благодаря резкому росту экспорта нашей продукции. То есть наши люди в Европе создают в два раза больше внутреннего валового продукта, чем на Украине. Так вот это европейцам надо сохранить. Нужно опять похвалить Киев, опять сказать, что они очень рады продвижению реформ, что они очень обеспокоены, что они будут применять жесточайшие меры против России в случае чего», — заявил экономист Юрий Атаманюк.

Известный украинский политолог Александр Лазарев ранее раскрыл, с какой опасной проблемой столкнется Украина в этом году. Он уверен, что гражданам страны стоит готовиться к повторению 1922 года.

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