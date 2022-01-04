Гендиректор «ВПК» Красовицкий: на базе платформы «Бумеранг» можно создать колесный танк

Москва, 4 января. Российская унифицированная платформа бронетехники «Бумеранг» позволяет разработать на ее основе легкий танк колесного типа. Об этом заявил генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

Разработка танка на платформе «Бумеранг» не является существенной технической проблемой, сообщил руководитель «ВПК» Александр Красовицкий в интервью изданию «Интерфакс».

«Еще на стадии защиты технического проекта подразумевалось создание (на базе платформы "Бумеранг" — Прим. ред.) семейства машин, включающего колесные БМП, БТР, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, командирскую машину и так далее», — объяснил спикер.

Ранее Красовицкий рассказал о создании новой бронированной машины разведки для нужд российской армии и зарубежных заказчиков.